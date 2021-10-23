شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة في القليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل قسم الكهرباء في إدارة الخدمات ببلدية القليب، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعماله في صيانة أعمدة الإنارة، بالقليب والهجر التابعة، وذلك ضمن أعمال البلدية للمحافظة على المظهر العام، وأنسنة المدن.

وكثفت إدارة الخدمات جهودها في تنظيف الساحات، وإزالة المخلفات بالقليب والهجر التابعة، ضمن مشاركة البلدية في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، تكثف البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية بالقليب والهجر التابعة وذلك لتأكد من تقيدها بالتعليمات والإرشادات، ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.