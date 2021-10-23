شكرا لقرائتكم خبر عن 1900 جلسة غسيل كلوي بمستشفى الملك خالد العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، أكثر من 1900 جلسة غسيل كلوي، خلال النصف الأول لعام 2021م، إضافة إلى علاج 64 حالة يوميا، من خلال 33 وحدة غسيل، و10 وحدات عزل.

على جانب آخر، دعت صحة حفر الباطن، للاهتمام بغسل الأيدي، لحماية الجهاز المناعي من الميكروبات، خاصة أن كثيرا من حالات العدوى تحدث في الشتاء، مشددة على ضرورة غسل اليدين في حالات العطس والسعال، وتقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفاكهة غير المغسولة، ومصافحة المصاب بالأنفلونزا أو الزكام، واستخدام دورات المياه، أو تغيير حفاضات الأطفال.