شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 «دحلا» مكشوفا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إدارة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، إغلاق عدد من الدحول التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين؛ للعمل على تحصينها، وعددها 12 دحلًا بمركز مناخ، وباتجاه الغرب حتى محطة البطيحانية، وذلك بالتعاون مع أمانة المحافظة، وبناء على توصيات صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، بالاستفادة من الصبات الخرسانية.

من ناحيته، شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري على تطبيق أحكام المياه باللائحة الجديدة، التي أطلقتها الوزارة؛ للمحافظة على مصادر المياه الجوفية، وتحقيق رؤية 2030.

وأشار إلى اهتمام الحكومة الرشيدة «يحفظها الله» بالحفاظ على أرواح المواطنين من السقوط بهذه الدحول المكشوفة، مؤكدًا تلقي البلاغات على رقم الوزارة الموحد.