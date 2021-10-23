شكرا لقرائتكم خبر عن 7569 حالة نقل طبي في 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز تجمع الشرقية الصحية، 7569 حالة نقل طبي، خلال 9 أشهر، شملت «الحالات الطارئة 1796، والحالات غير الطارئة 4319، وحالات النقل الجوي 68، والكوارث 13، وإنقاذ حياة 1014، وحالات المراكز الصحية 338».

على جانب آخر، دعا التجمع الصحي، السيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحًا أن الكشف المبكر بالماموجرام يزيد نسبة الشفاء لـ95%، وأنه آمن لأن جرعة الأشعة المستخدمة بالتصوير ضئيلة.

وأكد التجمع للسيدات اللاتي لا ترتحن له، أنه يستغرق دقائق معدودة، ويقلل عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، متابعًا: يكون العلاج أسهل وأسرع حيث يبدأ مبكرًا وقبل انتشار المرض.