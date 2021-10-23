محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : سقوط مؤسسات حكومية خلال هذه اللحظات في الجوبة وإطباق الحصار على جبل مراد في مأرب

أفادت مصادر محلية، قبل قليل، بسيطرة قوات الحوثيين على مبنى إدارة أمن مديرية الجوبة .

وأكدت المصادر أن معارك عنيفة تدور الآن حول مبنى محكمة الجوبة الإبتدائية ومبنى البريد مع توقع سيطرة قوات الحوثيين عليها خلال الساعات القليلة القادمة .

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وسيطر الحوثيون ، الجمعة ، على قرية نجا في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب ، بعد معارك عنيفة منذ صباح اليوم سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين ، كما أظهر مقطع فيديو ، حصل عليه حيروت الإخباري، سقوط معسكر اللواء 26 التابع للواء مفرح بحيبح بالجوبة في ايدي قوات الحوثيين .

ووفقا لمراقبين ، فإن سيطرة قوات الحوثيين على قرية نجا فانهم سيطبقون الحصار على قوات الشرعية في مديرية جبل مراد كما حدث سابقا في مديرية العبدية ويغلق آخر ممر جنوبي قادم لمدينة مأرب من جهة مديرية الجبل .