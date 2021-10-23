محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الكهرباء بصنعاء تزف بشرى ساره لجميع المواطنيين والذي ستبداء بتنفيذه في شهر أكتوبر الجاري

العاصمه صنعاء تزف بشرى سارة وتصدر قرارات حاسمة لتخفيف معاناة جميع المواطنين دون استثناء وهذا ماسيحدث خلال الأيام القادمة أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة إلغاء الإشتراك الشهري المضاف على فواتير المشتركين الصادرة من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة. قد يهمك ايضاً وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إلغاء الإشتراك الشهري يبدأ من تاريخ 15 أكتوبر الجاري. وأشار المصدر إلى أن إلغاء الإشتراك الشهري لملاك المولدات الخاصة يأتي للتخفيف من معاناة المواطنين

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