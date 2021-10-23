محمد بن مسعود - الدمام - 5 فواكه لتنزيل نسبة السكر في الدم وتحفيز الأنسولين بشكل أذهل الأطباء.. تعرف عليها الان

ذكر موقع “timesfinda” أن هناك بعض الفواكه الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم، واستعرضها كما يلي:

1- التوت

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كونه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة, هذا ما يجعله فاكهة مثالية لخفض نسبة السكر فى الدم.

2- الأفوكادو

تحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن, لذا إضافتها إلى نظامك الغذائى اليومى. يساعد فى تحسين مستويات السكر فى الدم؛ ووفقًا لدراسات عديدة, فهي مفيدة في الحماية من تطور متلازمة التمثيل الغذائى أيضًا.

3- الفواكه الحمضية

قد ثبت أن الفواكه الحمضية تحتوى على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ولا تؤثر على نسبة السكر فى الدم مقارنة بالفواكه الأخرى, كما أنها غنية بالألياف والمركبات النباتية , التى لها خصائص مضادة لمرض السكر.

4- التفاح

بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان والمركبات النباتية مثل الكيرسيتين وحمض الكلورو جينيك, لذا يساهم تناوله التى تلقائيًا على تنظيم نسبة السكر فى الدم والحماية من مرض السكري.

ووفقًا لدراسة؛ فإن تناول تفاحة قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز, فعال في تقليل نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.

5- بابايا

غني بمضادات الأكسدة ومفيد في تنظيم مستويات السكر في الدم, وقد لاحظ أن مرضى السكر معرضون لأمراض أخرى بما في ذلك أمراض القلب, وفي مثل هذه الحالات, يمكن أن يساعد استهلاك الباباياء, في منع تلف الخلايا في المستقبل, والحفاظ على صحة القلب والجسم.