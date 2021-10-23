في مشهد مبهر.. جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء بالحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - اصطف المصلون في مشهد مبهر، اليوم الجمعة، أثناء أداء صلاة العشاء بالمسجد الحرام.

ونشرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يبرز مشهد الاصطفاف المبهر للمصلين.

وكان المسلمون، من جميع أنحاء العالم، قد أدوا اليوم صلاة الجمعة لأول مرة منذ 18 شهرا بالحرم المكي، بدون تباعد وبكامل الأعداد.

وكانت صلاة الجمعة أول مرة منذ 18 شهرًا، يرى العالم فيها الكعبة المشرفة مجددًا بدون تباعد أو حواجز.

ويستمر المترددون على الحرمين بارتداء الكمامات ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا.