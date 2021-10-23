محامٍ يكشف عن تفاصيل واقعة فساد في جمعية خيرية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المحامي مفلح الأشجعي عن تفاصيل واقعة فساد في إحدى الجمعيات الخيرية، حيث تم منح أموال لعائلة ثرية.

وقال الأشجعي لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "جمعية كذا الخيرية بدون ذكر أسماء، تتبرع بسيارة لعائلة مقتدرة وتدفع عنها إيجار ستة أشهر كما تبرعت لها بأجهزة كهربائية ومعونة تصل باب منزلهم كما دفعت عنهم فواتير الكهرباء".

وتابع "من يُسأل عن هذا الأمر هو المسؤول الذي منحها السيارة، والذي وضع السيارة باسمها، والذي سلم صاحب البيت الإيجار، كلها أمور مثبتة".

وأضاف المحامي الأشجعي "لدينا أشخاص مديونة وموقوفين خدماتهم، مجمدة حساباتهم هؤلاء أولى بهذا الأموال، مضيفًا أن الخبر لما وصل للمسؤول سحب السيارة".

اقرأ أيضا:

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 5 ملايين والإصابات 242.5 مليون شخص