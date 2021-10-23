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كيف يغير المقيم حالته الاجتماعية أو اسمه بالإنجليزية عبر «أبشر»؟ «الجوازات» تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات أن صاحب العمل أو المفوض عنه هما المخولان بتغيير بيانات المقيمين عبر "أبشر".

جاء ذلك في رد لـ"الجوازات السعودية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على سؤالين لمقيمين يسأل أحدهما عن إمكانية تغيير الحالة الاجتماعية؛ حيث تظهر أنه أعزب رغم أنه متزوج ويقيم في المملكة رفقة أسرته، فيما سأل آخر، عن كيفية تعديل اسمه باللغة الإنجليزية الموجود في الإقامة.

ورد حساب "الجوازات السعودية"، على السؤالين، قائلاً: "يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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