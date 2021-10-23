بينهم 13 مواطنًا و14 من 3 جنسيات.. الإطاحة بـ27 مخالفًا لنظام البيئة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن توقيف 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، بتهمة ارتكاب مخالفات رعي 1299 رأسًا من الإبل، و214 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا "المالكي"، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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