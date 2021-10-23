مداهمة حية لمروج مخدرات في الشرقية

نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد المخدرة وقبض عليه أثناء ترويجه لمادة الشبو لأحد الأشخاص. وأكدت الجهات الأمنية ضبطه والشخص الآخر وعثر بحوزتهما على كيلو جرام من مادة الشبو والمعدة للترويج على شكل 200 قرص، وتم ايقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما للنيابة العامة



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