تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية هتان بن هاشم حمودة، إن المبادرة تأتي تماشياً مع دور أمانة جدة في دعم المبادرات المجتمعية، كما تندرج ضمن سعي الأمانة للمساهمة في إيصال رسائل للمجتمع لالتزامه بـمبادئ النظافة في الأماكن العامة والمحافظة على المشهد الحضاري.
وأضاف حمودة أن الأمانة مستمرة في تنفيذ الأعمال التطوعية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وذلك وفق استراتيجية الأمانة لتمكين المجتمع بكافة أفراده في تنفيذ المبادرات الرائدة.
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