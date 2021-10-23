نصر الله يبعث برسالة تهديد إلى إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن المقاومة أعدت للدفاع عن لبنان ونفطه وغازه من الأطماع الإسرائيلية.

وأكدت قناة الميادين، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات نصر الله جاءت خلال حديثه في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، والتي أكد خلاله أن حزبه اللبناني لا يريد التدخل في ملف الترسيم مع إسرائيل، ولا يريد التعبير عن موقف في هذا الشأن.

وشدد على أن قدرة المقاومة اللبنانية تم إعدادها للدفاع عن بلاده ونفطها وغازها من الأطماع الإسرائيلية، موجها تحذيرا إلى تل أبيب، بعدم التصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، قبل الانتهاء من حسم هذا النزاع، وإلا فإن إسرائيل خاطئة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني بأنه في حال وجود نفط لبنان وغازه في دائرة الخطر، فإن المقاومة ستتصرف، وهي قادرة على أن تتصرف على هذا الأساس.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت السبت الماضي، توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بالتأكد من عدم قيام إسرائيل بأي عمليات تنقيب في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إسرائيل بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لقيامها بالتحضير للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.

وتخوض إسرائيل ولبنان، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محادثات بوساطة أمريكية لحل قضية المناطق المتنازع عليها.

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