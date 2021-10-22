اخبار الخليج – وفاة واحدة.. و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 64 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 15860 في يوم 22 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 66 حالة قائمة جديدة منها 17 حالة لعمالة وافدة، و 45 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 64 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274418.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتين، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات، في حين أن 648 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 650 حالة قائمة.

وأعربت الصحة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة المتوفى اليوم، وإلى كافة الأهل والأقارب، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع الحالات القائمة.