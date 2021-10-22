منتدى التسويق يطلق نسخته الرابعة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض: يقام الفترة من 24-25 أكتوبر الحالي في مدينة الرياض، منتدى التسويق في نسخته الرابعة والذي يُعدّ أهم وأكبر الفعاليات التسويقية في المملكة. وسيتضمن برنامج المنتدى 12 جلسة متنوعة تغطي كثيرا من الموضوعات البارزة والمهمّة في الكثير من القطاعات الحيوية، ليعكس أبرز التجارب التسويقية؟ وستشهد هذه النسخة إطلاق بعض المبادرات الشبابية التسويقية وتوقيع بعض الاتفاقيات والشراكات فيما بين جمعية التسويق وعدد من الجهات، لاستكمال دور الجمعية من خلال فعالياته الرئيسية كمحفز للقطاع التسويقي.

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