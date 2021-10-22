“الجوازات” توضح كيفية تغيير المقيم حالته الاجتماعية أو اسمه عبر “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل أو المفوض عنه هما المخولان بتغيير بيانات المقيمين عبر “أبشر“.

جاء ذلك في رد لـ”الجوازات”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، على سؤالين لمقيمين يسأل أحدهما عن إمكانية تغيير الحالة الاجتماعية، حيث تظهر أنه أعزب رغم أنه متزوج ويقيم في المملكة رفقة أسرته، فيما سأل آخر، عن كيفية تعديل اسمه باللغة الإنجليزية الموجود في الإقامة.

ورد “الجوازات”، على السؤالين، قائلة: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض”.