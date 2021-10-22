طقم حوثي يتسبب في وفاة طفل بمحافظة إب

محمد بن مسعود - الدمام - توفي طفل اثر تعرضه للدهس بطقم تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية النادرة، شرقي محافظة إب، وسط اليمن.
وقال سكان محليون، إن طقماً حوثياً يقوده مسلح يدعى “أبو رشاش”، أقدم على دهس الطفل “محمد سعيد الجحدري” في منطقة “سوق الخميس” بعزلة الشرنمة، مديرية النادرة.
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وحسب السكان، فإن الطفل الذي تعرض للدهس توفي على الفور، في حادثة مكررة في أكثر من مديرية في المحافظة.
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