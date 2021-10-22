في مشهد اصطفاف مبهر.. جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يظهر المصلين والمعتمرين، وهم يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام من دون تطبيق التباعد الاجتماعي، تنفيذا لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي.
وأدى المصلون والمعتمرون أول صلاة جمعة بالحرم المكي، بدون تطبيق التباعد الاجتماعي أو ترك مسافة آمنة مع رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
ويوضح مقطع متداول على موقع “تويتر”، حظي باهتمام واسع، امتلاء المسجد الحرام بمئات الآلاف من المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة والتي تُعد أول صلاة منذ 18 شهرًا، لا تطبق فيها الإجراءات الاحترازية حيث يرى العالم الكعبة المشرفة مجددًا بدون تباعد أو حواجز.
وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبًا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.
ويستمر المترددون على الحرمين في ارتداء الكمامات، ويُشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا.
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