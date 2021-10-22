محافظ وادي الدواسر يبحث مع مسؤولي المياه احتياجات المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - وادي الدواسر ـ مبارك الدوسري

بحث محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، مع رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي، ما تحتاجه المحافظة من مشاريع مستقبلية.

وأكد محافظ وادي الدواسر خلال اللقاء، على أهمية مشاريع المياه في دعم الاستدامة الاقتصادية، التي ينتظر منها أن تحقق معنى المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر.

واستعرض أعضاء الوفد المكون من مدير المشاريع للمحافظات بشركة المياه الوطنية المهندس سعيد القرني، ومدير عام التميز التشغيلي في شركة المياه الوطنية المهندس حمد القحطاني، والمدير التنفيذي لوحدة أعمال المحافظات الجنوبية المهندس عبدالعزيز المعيذر، مشاريع المياه القائمة حالياً بالمحافظة ومن أهمها مشروع توسعة محطة تنقية المياه بالصقيعاء.