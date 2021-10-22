محمد بن مسعود - الدمام - الجيش يصدر بيانا عسكريا بشأن معارك فاصلة جنوب مأرب

أكد الجيش الوطني، مساء اليوم الجمعة، استمرار المعارك التي يخوضها بمساندة المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن معارك عنيفة ومتواصلة تخوضها قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مارب.

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وأكد المركز الإعلامي، أن المواجهات التي شهدتها جبهات جنوب مأرب، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.