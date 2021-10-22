رئيس الفلبين: السعودية أحد أقدم أصدقائنا.. ونتطلع لتعزيز التعاون معها

الرياض - محمد عبدالله - أعرب رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي عن أمله في تعزيز العلاقات مع المملكة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ظلت على مدى العقود الخمسة الماضية قوية ومرنة. وقال إن الرياض واحدة من أقدم أصدقاء الفلبين في منطقة الشرق الأوسط، حسب صحيفة «ذي مانيلا تايمز».

وعلى هامش تسلُّمه أوراق اعتماد سفير المملكة لدى الفلبين، هشام سلطان الظافر القحطاني، أوضح دوتيرتي أنه يتطلع إلى توسيع تعاون مانيلا مع الرياض في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة بين شعبي البلدين؛ معربًا عن أمله في تحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، وكذلك التعاون في مجال النقل والسفر بين المملكة والفلبين.

وفي ختام اللقاء، أبدى دوتيرتي تقديرًا كبيرًا لتعهد المملكة العربية السعودية بدعم جهود الحكومة الفلبينية في التصدي لفيروس كورونا.

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