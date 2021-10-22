قصة أول من أعطت جرعة لقاح كورونا في المملكة.. ممرضة صباحًا ومدربة سلاح مساء

الرياض - محمد عبدالله - فتاة تمارس مهنة التمريض في الصباح وفي المساء تعمل في تدريب النساء على استخدام السلاح، في معرض الأسلحة في نسخته الثالثة، قصة فريدة من نوعها، للممرضة بشاير العاصي.

والممرضة بشاير العاصي هي أول من أعطت جرعة لقاح كورونا في المملكة، وقالت إن مجال التمريض هو شغلها ومجال عملها.

وأضافت العاصي، لـ"الإخبارية"، إنها تعشق مجال الأسلحة، ووجدت موهبتها في هذا المجال، بشكل غير طبيعي".

وتابعت "والدي قال لي قبل وفاته بساعة.. روحي يا بنتي الله يرضى عليكي دنيا وآخرة، وقبلها بيوم كنا نشاهد التليفزيون وكنا في شهر رمضان قال لي يا بنتي اللقاح جاي، قال يا رب تعطيه كبار الشخصيات وتعطيني أنا وتطلعي في التليفزيون وأشوف نفسي فيكي".

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