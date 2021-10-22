بالفيديو.. «الداخلية» تبث مقطعًا لمداهمة حقيقية لمروجي مخدرات.. وتعلن القبض على شخصين

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الداخلية، الجمعة، مقطع فيديو لعملية مداهمة حقيقة لمروجي مخدرات والقبض عليهم.

ووثقت وزارة الداخلية، في مقطع الفيديو عملية رصد الهدف، وتتبعه، إلى أن تمت بالقبض عليهم.

وحول تفاصيل العملية، قالت الداخلية، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، تمكنت من القبض على شخص، يقوم بترويج المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية، إنها قبضت على الشخص أثناء ترويجه لمادة الشبو، لشخص آخر، مشيرة إلى أنه تم ضبطها.

وأشارت إلى أنه عثر بحوزتهما على كيلو جرام من مادة الشبو المعدة للترويج و200 قرص إمفيتامين مخدر معدة كذلك للترويج، مؤكدة اتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما للنيابة العامة.

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