اللقاح المتاح وأعراضها وأهميتها.. «الصحة» تكشف عن 5 حقائق بشأن الجرعة التنشيطية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن الجرعات التنشيطية هي إحدى الحلول لاكتمال المناعة ضد الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة، في مقطع بثته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجرعة التنشيطية تعطى بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية حتى تنشط المناعة وهي متاحة حاليًا للفئة العمرية من عمر 18 عامًا فما فوق، وينصح بها بشدة للكبار من عمر 60 عامًا.

وحول اللقاح المتاح للجرعة التنشيطية، قالت وزارة الصحة، إن اللقاح المتاح حاليًا، هو فايزر – بيونتك بغض النظر عن اللقاح المستخدم في الجرعتين الأوليين، مشيرة إلى احتمالية إضافة لقاح موديرنا قريبًا.

أما بشأن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية، فقالت وزارة الصحة إن أعراضها لا تختلف عن أعراض الجرعة الأولى أو الثانية المتفق عليها.

وحول الإصابة السابقة بكورونا تكفي، قالت وزارة الصحة، إن الإصابة السابقة لا تؤثر على قرار الحاجة للجرعة التنشيطية.

وأكدت أن الجرعة التنشيطية ضرورية جدًا، لحماية الفئات المستهدفة، خاصة بعد وجود متحور دلتا.

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