ما حكم الصلاة إذا اكتشف الإمام أنه غير متوضئ؟ "السبر" يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ سعد السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم صلاة المأمومين في حال اكتشف الإمام أنه غير متوضئ بعد انتهاء الصلاة.

وقال "السبر"، خلال مقطع فيديو قصير عبر الحساب الرسمي لقناة "الرسالة" على "تويتر"، إنه صلاة المأموين صحيحة ما دام الإمام لم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة ولا مبطل لها، ولكن على الأمام إعادة الصلاة لأنه لم يكن على طهارة.

واستشهد أستاذ الفقه المقارن، بالآية الكريمة التي جاء بها فروض الوضوء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يتوضأ".

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