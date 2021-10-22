هل السمنة لدى المراهقين مرتبطة بهرمونات البلوغ؟ استشاري يوضح

الرياض - محمد عبدالله - كشف نايف العنزي، استشاري جراحة السمنة، علاقة السمنة لدى المراهقين بهرمونات البلوغ، مؤكدًا أن الطب لا يعول كثيرًا على الاضطرابات الهرمونية بشأن الإصابة بأمراض السمنة.

وقال "العنزي"، في لقاء ببرنامج "سيدتي"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن السمنة لدى المراهقين والبلوغ لها علاقة مباشرة بأسلوب الحياة الصحي سواء الطعام أو الالتزام بالنشاط البدني، فتكون السعرات الحرارية المكتسبة أكبر بكثير من المستهلكة، وبالتالي تزيد تجمعات الدهون ويزيد الوزن.

وأضاف استشاري جراحة السمنة أنه لا يوجد طفل يولد سمينًا، مشيرًا إلى أن هناك نظرة مجتمعية خاطئة بشأن النحافة والسمنة، فيرى البعض أن الشخص النحيف لا يتغذى بطريقة جيدة، عكس السمين الذي يقدم له أهله طعامًا جيدًا وهذا معتقد خاطئ.

وتابع: "تغيير مفاهيمنا الصحية والسلوكية هي أساس الحفاظ على الوزن، ويجب أن نعود عليها الأطفال بداية من الأعمار صغيرة مرورًا بعمر المدرسة وصولًا إلى المراهقة".

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