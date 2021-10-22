بالفيديو.. محام: عقوبة مخالفات الذوق العام تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

الرياض - محمد عبدالله - تحدث فيصل الميموني، محام ومستشار قانوني، عن مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، موضحًا أبرز صورها والعقوبات التي تنتظر المخالفين.

وقال "الميموني"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إن كل قول أو فعل فيه إيذاء للآخرين أو يعرض حياتهم للخطر هو أمر مجرم وممنوع، مشيرًا إلى أن هناك صورًا كثيرة لمخالفة لائحة الحفاظ على الذوق العام، أبرزها التحرش اللفظي والجسدي، والتعدي على خصوصية الآخرين بالتصوير، والتعدي على الحقوق بالجلوس في الأماكن المخصصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأضاف المستشار القانوني أن حضور المناسبات والفعاليات العامة تستلزم من مرتاديها ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة، لتجنب وقوعهم تحت طائلة القانون.

وأوضح المستشار القانوني أن العقويات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ريال، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى أقصاها حسب الفعل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين.

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