هل يصاب الصالحون والأتقياء بالمرض النفسي؟ طارق حبيب يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف البروفيسور طارق حبيب، استشاري الطب النفسي، الفرق بين الأمراض النفسية والأمراض الروحية، مؤكدًا أن الصالحين معرضين للإصابة بالأمراض النفسية.

وقال "حبيب"، خلال لقاء ببرنامج "يا هلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن المرض النفسي هو تغيرات كيميائية قد تكون مرتبطة بأحداث معينة تؤدي إليها وفي الغالب أسبابها وراثية، مضيفا: "قد يكون هناك رجل صالح تقي ويصاب بمرض نفسي".

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الأمراض أو المشاعر الروحية، عبارة عن خواء روحي وشعور بالملل أو الكآبة ولا علاقة له بالمرض النفسي، الذي يتميز بأعراض محددة وكل مجموعة من تلك الأعراض تمثل تشخيصًا ومسمى معينًا.

وتطرق البروفيسور طارق حبيب إلى بعض أساليب المعالجين بالقرآن حيث يلجأون إلى الضرب أو الحرق أو استخدام الكهرباء بدعوى العلاج، مؤكدًا أن كل ذلك يتعارض مع العلم ولم يرد استخدامه في الطب النبوي.

ووجه استشاري الطب النفسي، حديثه إلى الراقي قائلاً: "لا تستخدم الكهرباء في العلاج لأنك لست متخصصا، واعتمادك على الخبرة لا يُعد بحثا علميًا وإنما رأي شخصي لا يجب أن تفرضه على غيرك"، لافتًا إلى أن استخدام الصدمات الكهربائية في الطب النفسي خضعت لأبحاث وقوانين علمية بشأن طريقة ومدة استخدامها.

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