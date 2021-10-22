شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يقف على جودة الخدمات التنموية ببيشة وتثليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، محافظة بيشة، ضمن جولاته التفقدية الميدانية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وناقش سموه خلال الزيارة جودة الخدمات الصحية بمحافظة بيشة، وما جرى إنجازه في عدد من المشروعات القائمة والجديدة في عامي 2020 و 2021م ، بالإضافة إلى قياس الأداء الوظيفي والتحسين المستمر لبيئة العمل للممارسين الصحيين ونموذج الرعاية الحديث، فيما استعرض معايير الأمن والسلامة التي طُبِّقَت بمستشفى الملك عبدالله، وحصول المستشفى على اعتماد " سباهي "، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه إدارة طب الأسنان بصحة بيشة وحاجة المحافظة إلى كلية طب أسنان بجامعة بيشة.

عقب ذلك بحث الأمير تركي بن طلال مدى استفادة المزارعين من مياه سد الملك فهد ببيشة، حيث وجه سموه ببدء العمل لفتح السد بعد الانتهاء من تجهيز القناة والانتهاء من ذلك خلال شهر من تاريخ الزيارة، ثم عقد أمير عسير اجتماعًا مع منسوبي بلدية بيشة هنأ خلاله أهالي بيشة بموافقة سمو ولي العهد - حفظه الله - على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضًا حكومية، والإعلان عن بدء العمل لوضع منهج التطوير وفق أعلى المعايير العالمية، كما استعرض سموه المشروعات المقدمة ونسب الإنجاز، ومشاريع المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية والإنارة بالمحافظة، فيما قام بجولة داخل مقر البلدية والاطلاع على المعرض المصاحب " قمم وشيم ".

بعد ذلك ترأس سموه اجتماع إدارة نادي بيشة وأعضاء المجلس ناقش من خلاله سير أعمال النادي والخطط القادمة، حيث تمت الموافقة من قبل وزارة الرياضة على إعادة إصلاح ملعب النادي و ملحقاته وطرح مناقصة على الشركات المنفذة.

عقبها عقد أمير منطقة عسير اجتماعاً بجامعة بيشة تجرى خلاله استعراض تأهيل وترميم ملاعب المجمع الأكاديمي بالجامعة، إضافةً إلى مناقشة مواءمة برامج الجامعة مع إستراتيجية منطقة عسير، فيما اطلع سموه خلال الاجتماع على نسب الإنجاز في المشروع النموذجي للملاعب الخاص بإدارة تعليم بيشة الذي نُفِّذَت مرحلته الأولى بناءً على موافقة وزارة التعليم.

واستكمل الأمير تركي بن طلال، جولاته التفقدية بزيارة محافظة تثليث وقف من خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالمحافظة ومراكزها التابعة.

واطلع خلال زيارته محافظة تثليث على مبادرات المحافظة التي تضمنت اللقاء التشاوري الأول للمشايخ والنواب والأعيان، وآلية التنسيق الأفقي بين الإدارات، وآلية الوقوف على الحالات الإنسانية ومتابعتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، ثم ناقش سموه الخدمات البلدية المقدمة،واطلع على إحصائيات رصد التشوه البصري، والمشروعات البلدية بالمحافظة.

بعدها اطلع سموه على مبادرات مكتب التعليم بالمحافظة،والتخصصات الجديدة بكلية العلوم والأداب بالمحافظة، فيما تابع مستجدات تلقي لقاحات كورونا لجميع منسوبي التعليم، وجاهزية المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمحافظة.

تلا ذلك اطلاع سموه على سير الأعمال بمستشفى تثليث والمبادرات المقدمة خلال حملة التطعيم بلقاح كورونا، ووقف على مستوى جودة مشاريع تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وتابع سموه تفقُد عدد من مشروعات المياه، إذْ جرى الانتهاء من عمل خزانات مياه الوجيد بتثليث – كحلان – جاش – الصبيخة، وتشغيل محطة المعالجة بتثليث بعد توجيه سموه بذلك، واستخراج الرخصة البيئية، واطلع على إحصائيات توزيع كروت السقيا لما يقارب من 9600 مستفيد بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وناقش سمو رئيس هيئة تطوير عسير، تحسين خدمات الشركة السعودية للكهرباء ومستوى الخدمات المقدمة، واستعرض مبادرة شركة الكهرباء وإدارة التعليم قبل بداية العام الدراسي للتأكد من سلامة الخدمة بالمدراس والمعاهد.

ووقف سموه على سير أعمال فرع إدارة المساجد بالمحافظة، وآلية العمل على إزالة التشوهات البصرية من المساجد والجوامع، وتوفير العاملين وجميع الخدمات للمصلين، ثم بحث مستوى الخدمات الرياضية بمركز الحمضة، وتكليف شركة خاصة بالتنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية ومركز الحمضة وبلدية تثليث لإنشاء نادٍ رياضي لفئة الشباب.