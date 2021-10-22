هل هرمونات البلوغ لها علاقة بالسمنة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أوضح استشاري جراحة السمنة نايف العنزي، علاقة السمنة لدى المراهقين بهرمونات البلوغ.
وبيّن العنزي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي”، على “روتانا خليجية”، أنه لا ينظر لهرمونات البلوغ بأنها سبب رئيسي في السمنة.
ولفت إلى أن السمنة لها علاقة مباشرة بأسلوب الحياة الصحي سواء الطعام أو الالتزام بالنشاط البدني، حيث تكون السعرات الحرارية المكتسبة أكبر بكثير من المستهلكة.
وأشار إلى أن هناك نظرة مجتمعية خاطئة بشأن النحافة والسمنة، حيث يرى البعض أن الشخص النحيف لا يتغذى بطريقة جيدة، عكس السمين الذي يقدم له أهله طعامًا جيدًا.
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