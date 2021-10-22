فرع الموارد البشرية بالقصيم يستقبل قافلة الهلال الاحمر التوعوية

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ضمن الجهود التوعوية والارشادية التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في العلاقات العامة والإعلام بالفرع، تواجدت القافلة التوعوية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م.
وفي التفاصيل: يقوم فرع الوزارة بالتعريف بالخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر؛ حيث كان في استقبال القافلة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة عبدالله سلمان الفريدي.
وبدأت الفعالية بمحاضرة توعوية لمنسوبي الفرع عن أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المختلفة، وآلية تلقي البلاغات وسير تنفيذها، إضافة لشرح مفصل عن تطبيق “أسعفني” الذي يحتوي على العديد من الخدمات الإسعافية وطريقة التعامل للاستفادة من التطبيق.
وفي نهاية الفعالية تسلم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق درعًا تذكاريًّا من محمد الجعيثن مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
22 أكتوبر 2021 – 16 ربيع الأول 1443 09:46 PM
شملت محاضرة حول أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابينفرع الموارد البشرية بالقصيم يستقبل قافلة الهلال الاحمر التوعوية
ضمن الجهود التوعوية والارشادية التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في العلاقات العامة والإعلام بالفرع، تواجدت القافلة التوعوية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م.
وفي التفاصيل: يقوم فرع الوزارة بالتعريف بالخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر؛ حيث كان في استقبال القافلة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة عبدالله سلمان الفريدي.
وبدأت الفعالية بمحاضرة توعوية لمنسوبي الفرع عن أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المختلفة، وآلية تلقي البلاغات وسير تنفيذها، إضافة لشرح مفصل عن تطبيق “أسعفني” الذي يحتوي على العديد من الخدمات الإسعافية وطريقة التعامل للاستفادة من التطبيق.
وفي نهاية الفعالية تسلم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق درعًا تذكاريًّا من محمد الجعيثن مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة.
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