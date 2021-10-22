تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية “Rush” الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.
وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: “لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه”.
ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. () موسم الرياض
22 أكتوبر 2021 – 16 ربيع الأول 1443 09:37 PM
دعا إلى زيارته قبل انتهائه.. ويُقام في واجهة الرياض إكسبوتركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور
أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن معرض الألعاب الإلكترونية “Rush” الذي تم إطلاقه اليوم ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.
وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: “لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم. أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وادعوكم لزيارته قبل انتهائه”.
ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل. ()
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: معرض الألعاب الإلكترونية سجَّل أرقامًا قياسية في الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.