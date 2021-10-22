اخبار الخليج – ‏بتنظيم من مركز السهلة الشبابي.. تمكين السهلة يقيم مهرجان لأول مرة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أقام مركز تمكين شباب السهلة الشمالية مهرجان ربيع المصطفى الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء يوم الخميس الفائت في قاعة نيوسيزن١ -عذاري، و تابعه المئات عبر البث المباشر في الحساب الإلكتروني للمركز ، محققًا بذلك أول منجزات نسخته الأولى.

و شكر رئيس المركز الأستاذ حسن عواچي ، في كلمته خلال الحفل الرعاة لدعمهم الذي ساهم بنجاح المهرجان وأخرجه بصورة مشرفة و بالخصوص الداعمين الذهبيين صالة نيوسيزن و منتزه عين عذاري و هاس ستيديو،كما شكر المايسترو صاحب فكرة الحفل حسن شمس جميع القائمين على الحفل والعازفين والفرق الإنشادية والمنشدين المشاركين المتطوعين، وأضاف شمس أن هذا المهرجان هو الأول من نوعه في البحرين كونه مهرجان إنشادي مباشر بتواجد الفرقة الموسيقية على المسرح إلى جانب المنشدين.

و تقدم المنشد المشارك حسين الفرج بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لما رآه من تنظيم قوي و مبهر كأول نسخة مقارنًا التنظيم في المهرجان بتنظيم المؤتمرات العالمية ، شاكرًا جميع الجهود المبذولة لإنجاح الحفل على تعاونها مع بعضها.

وقال الفنان عادل شمس أنه استمتع بالأناشيد الفردية و الجماعية التي تم تقديمها متمنيًا استمرار هذا التعاون بين المذهبين، و دعا منظمين الحفل لإكمال مسيرتهم في مثل هذه المحافل المشوقة كما أثنى على جهود جميع القائمين على الحفل وجميع الرعاة المشاركين الذين ساهموا في نجاح الحفل وشجّع على المشاركة المجتمعية والتعاون بين المؤسسات والمراكز الشبابية.

تصوير: دعاء القصاب- طالبة اعلام جامعة البحرين

تحرير: زهراء محمد- طالبة اعلام جامعة البحرين