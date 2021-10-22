محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
روت الممرضة بشاير العاصي، قصة نجاحها في الجمع بين عملها بمجال الطب وموهبتها العالية أيضًا في استخدام الأسلحة.
وقال الممرضة بشاير، إنها تمارس مهنة التمريض صباحًا، كما تعمل في تدريب النساء على استخدام السلاح بالمساء.
ولفتت خلال تقرير على قناة “الإخبارية”، إلى أنها تعشق مجال الأسلحة ووجدت موهبتها في هذا المجال بشكل غير طبيعي.
ونوهت إلى أن والدها تمنى بأن تقدم هي اللقاح لكبار الشخصيات وهو ما حدث بالفعل، كونها أعطت أول جرعة من اللقاح بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول من أعطت جرعة لقاح بالمملكة.. ممرضة تروي قصة نجاحها في الجمع بين التمريض والسلاح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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