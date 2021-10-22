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بالصور.. تخريج «الدفعة 218» من مركز التدريب البحري

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الدمام - شريف احمد - احتفلت القوات البحرية الملكية ، بتخريج طلاب الدفعة (218) من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور مساعد ‏قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد.

واُستُهِلَ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعيد بن شريّف الغامدي كلمة بهذه المناسبة، عقب ذلك بدأ العرض العسكري، ثم أدى الخريجون القسم،ثمّ وُزِّعَت الجوائز على أوائل الدورة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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