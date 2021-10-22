شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تخريج «الدفعة 218» من مركز التدريب البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، بتخريج طلاب الدفعة (218) من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور مساعد ‏قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد.

واُستُهِلَ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري العميد البحري الركن سعيد بن شريّف الغامدي كلمة بهذه المناسبة، عقب ذلك بدأ العرض العسكري، ثم أدى الخريجون القسم،ثمّ وُزِّعَت الجوائز على أوائل الدورة.