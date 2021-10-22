شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «رش».. 14 ألف لاعب يتقاتلون في منافسات الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أحد أبرز وأكبر المهرجانات في مجال الألعاب الإلكترونية إقليميًا

- نفاذ جميع تذاكر دخول المهرجان في اليوم الأول

- مشاركة 16 فريقًا من دول مختلفة وبحضور 14 ألف لاعب

- تنظيم بطولة "ببجي موبايل" لأول مرة على مستوى المنطقة

وسط إقبال جماهيري ضخم، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "RUSH" في منطقة واجهة الرياض الترفيهية؛ أحد أبرز وأكبر المهرجانات في مجال الألعاب الإلكترونية إقليميًا ضمن موسم الرياض 2021، حيث نفدت جميع تذاكر دخول المهرجان في اليوم الأول.

وقد شهد المهرجان زحامًا شديدًا على فعالياته، حتى قبل أن يفتح أبوابه أمام الزوار، حيث شملت فعاليات اليوم الأول: Influencer Giveaways، Hula Hoops، DJ، Tekken، Michael Jackson Show، BMX، Cosplay Show.

ودعا موسم الرياض عبر حسابه في تويتر الراغبين بعدم تفويت البطولات والفعاليات الخيالية، إلى حجز تذاكرهم لباقي أيام المهرجان التي تستمر حتى 26 أكتوبر الحالي.

وتضم فعاليات مهرجان "RUSH" العديد من الفعاليات المتنوعة، منها: تنظيم بطولة "ببجي موبايل" لأول مرة على مستوى المنطقة بعد انتقالها من مدينة لوس أنجلوس إلى الرياض، وذلك بمشاركة 16 فريقًا من دول مختلفة، إضافة إلى فعاليات ألعاب "أوف لاين" بحضور 14 ألف لاعب جرى تأهيلهم خلال بطولات "RUSH" أون لاين على مدى الشهرين الماضيين، ليتنافسوا على جوائز مالية.

ويسعى المهرجان إلى تقديم مفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض عالميًا، لمنح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وعرضها وتجربتها، وهو ما يتماشى مع أهداف والتزامات موسم الرياض في توفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.