شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مخالفة ومصادرة 229 كج من الأسماك الفاسدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف خلال اليومين الماضيين، عدداً من الجولات الرقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء للقطاع الشرقي، وبلديات مدن ومحافظات المنطقة.

ونتج عن الجولات مصادرة وإتلاف (٢٢٩) كيلو جرام من الأسماك والقشريات البحرية والمستزرعة الفاسدة، و(٧٩) من أدوات التقطيع والتجهيز غير صالحة للاستخدام، وتحرير (٨٥) إنذار ومخالفة لأسباب مختلفة منها بيع أسماك فاسدة، وبيع روبيان فاسد، وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وتعرض أدوات التقطيع والتجهيز للتآكل والصدأ، وسوء نظافة بعض منافذ البيع، وجود الحشرات في بعض منافذ البيع، وترك فتحات تصريف المياه مفتوحة في بعض منافذ البيع.