استمرار مناورات تمرين “المدافع الأزرق 21” بين البحريتَيْن السعودية والأمريكية

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واصل الأسطول الغربي اليوم الجمعة أعمال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المدافع الأزرق – ٢١” بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية .
وتفصيلاً، شهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال في المناطق المبنية، واقتحام المباني، والتدريب على استطلاع الشواطئ، وتنفيذ الدوريات القتالية، والرماية الحرة، وإزالة الألغام ، وتنفيذ تدريبات العمليات البرمائية، وهي عملية الإنزال البحري التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية.
واشتمل التمرين على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية، وزوارق الإسناد، وسفن الإنزال، ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية ، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والاستراتيجية.
ويهدف التمرين إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى المشاركين لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري؛ لما له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، إضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق، وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المختلطة.
22 أكتوبر 2021 – 16 ربيع الأول 1443 08:57 PM
شمل عددًا من تدريبات منها: اقتحام المباني واستطلاع الشواطئ وإزالة الألغاماستمرار مناورات تمرين “المدافع الأزرق 21” بين البحريتَيْن السعودية والأمريكية
واصل الأسطول الغربي اليوم الجمعة أعمال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المدافع الأزرق – ٢١” بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية .
وتفصيلاً، شهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال في المناطق المبنية، واقتحام المباني، والتدريب على استطلاع الشواطئ، وتنفيذ الدوريات القتالية، والرماية الحرة، وإزالة الألغام ، وتنفيذ تدريبات العمليات البرمائية، وهي عملية الإنزال البحري التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية.
واشتمل التمرين على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية، وزوارق الإسناد، وسفن الإنزال، ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية ، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والاستراتيجية.
ويهدف التمرين إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى المشاركين لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري؛ لما له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، إضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق، وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المختلطة.
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