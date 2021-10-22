الرخص السارية بقطاع الصناعة والثروة المعدنية تصل إلى 1795 رخصة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصول الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 1795 رخصة منها 1041 رخصة لمحاجر مواد البناء، و22 رخصة استطلاع، إضافة إلى 563 رخصة استكشاف، و169 رخصة لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير مؤشراتها التعدينية، أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي 41 رخصة، منها 34 رخصة لمحاجر مواد البناء، إضافة إلى 7 رخص لاستكشاف المعادن.

ولفتت إلى أن هناك 559 طلب رخصة كشف خلال تسعة أشهر، منها 326 طلباً بانتظار موافقة الجهات ذات العلاقة، فيما هناك 396 رخصة تم إصدارها تشمل 133 رخصة استكشاف، و241 رخصة محاجر مواد البناء، و22 رخصة استطلاع.