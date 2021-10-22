محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس
واصل الأسطول الغربي اليوم، أعمال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المدافع الأزرق – ٢١ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.
وشهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال في المناطق المبنية و اقتحام المباني والتدريب على استطلاع الشواطئ و تنفيذ الدوريات القتالية والرماية الحرة وإزالة الألغام ، وتنفيذ تدريبات العمليات البرمائية وهي عملية الإنزال البحري التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية.
كما اشتمل التمرين على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية و زوارق الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية ، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.
ويهدف التمرين إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى المشاركين، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري لما له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المختلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.