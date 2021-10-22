هل إخفاء أحد الزوجين عمليات التجميل يعد غشًا وما الموقف القانوني؟.. مستشار يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار القانوني د. إبراهيم الآبادي، إن بعض السيدات يلجأن إلى عمليات التجميل لتغيير أشكالهن وحتى لون البشرة، مشيرًا إلى أن إخفاء ذلك عن الرجل قبل الزواج يمثل نوعًا من أنواع الغش.

وأضاف "الآبادي"، خلال لقاء ببرنامج "MBC في أسبوع"، أن العين تنظر أولاً والإنسان يختار الزوجة بعينه فإذا اقتنع بشكلها أقدم على باقي الخطوات لإتمام الزواج، مؤكدًا أن الغش في هذه المسألة يوجب فسخ عقد الزواج.

واستشهد المستشار القانوني بقضية أثيرت مؤخرًا حول مرأة صينية أجرت عمليات تجميل لتتحول ملامحها إلى أوروبية وغشت زوجها، وفوجئ الزوج بعد الولادة بأن أبناءه يحملون ملامح صينية، ولجأ إلى القضاء.



وتابع: "قانون الأحوال الشخصية في المملكة والذي لايزال قيد الدراسة يحسم مسائل الغش في النكاح، وللمرأة الحق في فسخ عقد زواجها لعيب في الرجل، والعكس صحيح، والرجل لا يأخذ المهر، ولكن من حقه مقاضاة من غشه سواء كان الولي أو الزوجة".

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