45 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 77 حالة حرجة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 77 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 79 حالة، وذلك بانخفاض قدره حالتان فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 45 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، و59 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (45039526 ) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد يوم الثلاثاء الماضي، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

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