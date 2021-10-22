بالفيديو.. قصة رجل تعافى من الشلل لحظة دعاء ومناجاة الله يوم الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - روى الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي قصة مؤثرة توضح فضل اغتنام يوم الجمعة في الدعاء والعمل الصالح لاسيما آخر ساعة من الجمعة.

وقال الشيخ إن صاحب القصة حدثني بنفسه، حيث أصيب بحادث مروع، حتى إن مرافقه توفي جراء الحادث، وهذا الرجل أصيب بشلل في قدمه والأطباء يئسوا من حالته.

وتابع الشيخ "يقول الرجل بدأت وأنا في الساحة الخارجية لمنزلنا أدعو الله يوم الجمعة وأبتهل إليه، يقول فما شعرت إلا كأن صعقًا كهربائيًا ارتعد منه جسدي ثم قمت كأن قدمي ليس فيها شيء، قال لدرجة إن الموقف كان مهيبًا وأقبل أهل البيت وبكاء من الفرح، يقول كان موقف وسرعة استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ موجها نصيحة للجميع "لا تقنط ولا تيأس، ووقت يوم الجمعة دقائق معدودة لا تضعيها والجأ إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح".

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