«الحياة الفطرية»: دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة.. حرصنا على الاستفادة من الهيكل مستقبلا

الرياض - محمد عبدالله - تمكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجمعة، من الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي.

وقال مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه راعى المعايير العلمية في الدفن والحرص على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

وكان مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع لمركز الحياة الفطرية، باشر أمس بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة، وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

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