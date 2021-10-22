صفقة رابحة أثمرت عن زواج نجله.. قصة صقار اصطاد طيرًا من سماء طريف ليصبح «الصقر الأغلى»

الرياض - محمد عبدالله - استفاد صائد صقور سعودي من إقامة مزاد في نادي الصقور ليبيع طيرا التقطه في سماء طريف شمال المملكة، بمبلغ قياسي وهو 405 آلاف ريال سعودي.

وكان الصقار الذي يدعى الطاروح وابنه شادي قد قضيا يومين في الانتظار والترقب لاصطياد هذا الصقر، ونجحا أخيراً في الظفر به باستخدام شباك الصيد، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر تم بيعه في مزاد.

من جانبه، أعرب الابن شادي، في تصريحات لقناة «العربية»، عن سعادته الكبيرة بالصفقة التي ستمكنه من تسديد نفقات زواجه، قائلًا: «اعتدتُ الذهاب إلى الطرح وصيد الصقور مع والدي منذ الصغر، في هواية ورثتها عن أجدادي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها طرحنا في منصة مزاد نادي الصقور السعودي».

وعن مواصفات الصقر الذي تم بيعه، قال شادي إنه يبلغ من الطول 15 إنشاً، وعرضه 15.50 إنش، مشيرًا إلى أن المنافسة عليه كانت مثيرة، لينطلق المزاد بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد، بعد أن أوصل المزايدة إلى 405 آلاف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي للطواريح الكثير من المزايا، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة، ويتم فحص الصقر وتوثيقه.

كما يتكفل "نادي الصقور السعودي" بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.