أخبار السعودية.. إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة.. وزراعة 10 مليارات شجرة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، منها: إحباط تهريب أكثر من 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة، و10 مليارات شجرة تتصدى للتغيُّر المناخي في المملكة.

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة

شَهِد منفذ الحديثة طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت «مطحونة» ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

10 مليارات شجرة تتصدى للتغيُّر المناخي في المملكة

تحمل مبادرة السعودية الخضراء في مستهدفاتها تأكيدًا لدور المملكة الريادي وعملها على أحداث نقلة نوعية داخليًا وإقليميًا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.

سكان 4 مناطق الأكثر استخدامًا لتطبيقات نقل الركاب

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، إن تطبيقات نقل الركاب للسعوديين 100٪ سواءً على المركبات الخاصة أو المنشآت، وإن سكان الرياض هم الأكثر استخداما لهذه التطبيقات ثم سكان مكة والشرقية والمدينة .

هل توجد عروض على تذاكر الطيران؟

أكدت الخطوط السعودية أنه لا توجد عروض على تذاكر الطيران في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل فيه عروض على التذاكر؟».

بنك التنمية الاجتماعية يجيب الاستفسارات الخاصة بتمويل السيارات

أوضح بنك التنمية الاجتماعية إجاباته عن أبرز 10 استفسارات خاصة بتمويل السيارات والمتعلقة بشروط وخطوات التقديم، وقيمة الرسوم الإدارية وطريقة السداد.

ربط رخصة القيادة بالإقامة الجديدة

قال المرور السعودي، إنه يمكن للمقيم ربط رخصته على الإقامة القديمة، بالإقامة الجديدة عبر خطوتين.

ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم الجمعة، استمرار تكوُّن الضباب على الجزءين الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، ورياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق.

لجنة الشكاوى بأمانة الرياض تباشر 230 تظلمًا

أعلنت امانة منطقة الرياض، أن لجنة التظلمات باشرت 230 تظلمًا منذ بدء إنشائها من 12 شهرًا، وقامت بتعديل 52 قرارًا صدرت من البلديات والإدارات.

5% زيادة سنوية في الإصابة بسرطان الثدي

قالت مدير برنامج مكافحة السرطان، د. فاتنة الطحان، إن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة تزيد 5٪؜ سنويا.

لا توجد غرامة على عدم استلام بطاقة الهوية المجددة

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد غرامة على عدم استلام بطاقة الهوية عند تجديدها.

وثيقة تاريخية لنظام المرور

أظهرت وثيقة تاريخية تعود لـ52 عامًا، مرسومًا ملكيًا للملك فيصل بن عبد العزيز، بالموافقة على نظام المرور.

81.2 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون تجاوز 81.2 مليون جرعة.

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