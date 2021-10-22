مستشار بهيئة الزكاة يتحدث عن إحباط تهريب الـ5 ملايين حبة كبتاجون: غير مسبوقة

الرياض - محمد عبدالله - قال ماجد الصبي المستشار في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن طريقة التهريب التي تم إحباطها في منفذ الحديثة تُعد من الطرق غير المسبوقة إلا أنه تم كشف هذه المحاولة وإحباطها.

وأضاف الصبي لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية"، أن طريقة التهريب التي تم إحباطها غير مسوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تم إحباط تهريب ما يزيد على 5 مليون حبة كبتاجون، وتدل على سعي أرباب التهريب لابتكار طرق ومحاولات جديدة لإدخال هذه الآفة إلى المملكة، إلا أن يقظة أبطال المنافذ الجمركية الذين يبذلون الغالي والنفيس، وحضورهم الذهني المتواصل بعد توفيق الله تكشف هذه المحاولات وإحباطها.

يذكر أن منفذ الحديثة شهد طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت "مطحونة" ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

وأضافت الهيئة أن طريقة التهريب التي تم إحباطها تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه وبفضل من الله تم كشف هذه المحاولة وإحباطها. كما أوضحت أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبِل الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم القبض عليه وهو شخص واحد.

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