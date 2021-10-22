وأوضح تحليل النتائج الذي تم نشره في دورية «لانسيت» الطبية، أن معدل الإجهاض تساوى تقريبا بين المجموعتين اللتين تلقت إحداهما اللقاح، والأخرى دواء وهميا، كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة. وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.
وتناولت دورية «لانسيت» أربع تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتم استبعاد النساء اللائي كن حوامل بالفعل من المشاركة. وخضعت 93 متطوعة، أصبحن حوامل أثناء الدراسة لتحليل خصوبة، منهن 50 تلقين اللقاح، والباقيات تلقين علاجا وهميا.
ولم تظهر الدراسة تأثيرا على الخصوبة بسبب تلقي اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاح أسترازينيكا لا يضر بالخصوبة والحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.