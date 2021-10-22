فايزر فعال للأطفال من 5 إلى 11 عاما

و نشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر حيث سوف تناقش لجنة استشارية ما إذا كان اللقاح يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلا تقريبا، بحسب الوثيقة المقتضبة.
وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلا إضافيا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية.
ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع تم ملاحظته سابقا مع اللقاح.
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